Агрохимический гигант купил украинскую IT-платформу

Транснациональная компания Syngenta Crop Protection AG купила все активы The Cropio Group - провайдера сервисов в области цифрового сельского хозяйства, услугами которого пользуются клиенты в 50 странах.

Об этом сообщает пресс-служба компании Syngenta.

"Приобретение дает нам возможность занять лидирующие позиции в сегменте цифровых решений по управлению агропроизводством на ведущих сельскохозяйственных рынках", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что Cropio останется самостоятельной компанией, которая полностью будет принадлежать Syngenta.

"Платформа Cropio - это интегрированное комплексное программное решение, обеспечивающее спутниковый мониторинг состояния посевов, ведение учета показателей и отслеживания оборудования и техники. Сейчас с помощью платформы Cropio клиенты компании управляют земельным банком, который составляет около 10 млн га", - говорится в сообщении.

"Благодаря этой покупке Syngenta станет единой аграрной компанией, которая будет иметь в своем арсенале ведущие платформы управления с.-х. производством на четырех ключевых агрорынках в мире: США с Land.db, Бразилия со Strider, Китай с Modern Agricultural Platform и отныне Восточная Европа с Cropio.

В совокупности цифровые инструменты Syngenta будут использоваться на более чем 40 млн га посевных площадей по всему миру, до конца 2020 года компания планирует эту цифру удвоить", - говорится в заявлении.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Syngenta AG - крупная транснациональная корпорация, занимающаяся производством и продажей продукции для аграрной отрасли: пестицидов и семян растений. Компания является лидером по производству средств защиты растений и занимает третье место на мировом рынке высококачественных семян.

The Cropio Group - агротехнологическая компания, насчитывающая около 35 сотрудников. Компанию основали в 2014 году, сейчас ее клиентами являются крупнейшие сельскохозяйственные холдинги Восточной Европы.

Экономическая правда