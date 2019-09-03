В Украине вырастут тарифы на отправку посылок

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила повышение предельных тарифов на почтовую связь.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 3 сентября, передает LIGA.net.

Отмечается, что повысить тарифы предложила Укрпочта.

В частности, с 2020 года предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:

пересылка письменной корреспонденции:

- неприоритетное простой письмо, почтовая карточка массой до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);

- приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);

- бандероль простая неприоритетная массой до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);

- бандероль простая приоритетная массой до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);

- бандероль простая неприоритетная массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) - на 2,70 грн (12,5%);

- за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу - на 1,00 грн (12,5%);

пересылки посылок без объявленной ценности:

- посылка в пределах Украины - на 4,00 грн (22,7%);

- посылка в пределах области - на 3,00 грн (29,4%).

Решение Нацкомиссии подается в Минюст на регистрацию.