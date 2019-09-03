Укрзализныця обратится в АМКУ относительно сговора на рынке производителей вагонов

Укрзализныця обратится в Антимонопольный комитет с просьбой проверить опубликованную в СМИ информацию о возможном сговоре двух производителей подвижного состава во время участия в тендере компании по закупке пассажирских вагонов.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

Отмечается, что в тендере Укрзализныци по закупке пассажирских вагонов приняли участие два производителя - ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Харьковский вагоностроительный завод". Их тендерная документация была практически идентичной, а ценовые предложения почти не отличались.

"Есть красноречивое определение для таких ситуаций - картельный сговор. 2 участника ставят космическую цену на вагон - в районе 1 млн долларов. Ценовые предложения отличаются на десятитысячные доли процента (тендер в 1,5 млрд грн, напомню), и цену никто не перебивает. Документация обоих "конкурентов" очень похожа, а главное - похожее желание заработать на Укрзализныце", - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что ответственные структурные подразделения компании уже получили поручение разобраться в сложившейся ситуации. Материалы по результатам этой проверки Укрзализныця направит на рассмотрение в АМКУ.

Экономическая правда