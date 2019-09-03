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Минрегион запретит размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1000 квадратных метров

Вторник, 3 сентября 2019, 12:50

С 1 января 2020 года вступят в силу обновленные государственные строительные нормы, запрещающие размещение в новых жилых домах гостиниц, хостелов и магазинов общей площадью более 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что новые строительные нормы также запрещают размещать в ЖК специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха, и специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов).

Кроме этого, запрещается размещать мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м; бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и др.

В то же время ГБН разрешат проектировать на любых этажах ЖК встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков и т.п. Ранее это разрешалось делать только до третьего этажа включительно.

"Норма распространяется исключительно на новое строительство жилых домов. Кроме этого, обязательным требованием размещения такого встроенного заведения является выделение его в отдельный противопожарный отсек.

Исключение составляют объекты, которые негативно влияют на человека по уровню шума, вибраций, электромагнитных излучений и радиации. Например, кафе с круглосуточным режимом работы, повышенным уровнем шума и др.", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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строительство недвижимость Минрегион

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