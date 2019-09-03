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Бизнес может потерять единый налог из-за долгов - Опендатабот

Вторник, 3 сентября 2019, 12:21

Из-за несвоевременной уплаты налогового долга 3665 компаний и предприятий могут потерять статус плательщика единого налога.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Налоговая может лишить предпринимателя или компанию статуса плательщика единого налога, если на первое число месяца у него есть налоговый долг и такая ситуация перманентно продолжается в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.

Также в Опендатаботе сообщили, что будут предупреждать бизнес, если он попадет в группу риска.

"Для этого нужно добавить Опендатабот в любимый мессенджер, ввести код или название компании и подписаться на нее", - говорится в сообщении.

Напомним, единый налог - это возможность для малого бизнеса платить меньшее количество налогов и вести упрощенную бухгалтерию (отчитываться только о доходах). Предприниматели и компании, которые платят единый налог, платят государству небольшой процент с оборотов, а в некоторых группах - вообще фиксированную ставку налога.

Как сообщалось, ранее в Опендатабот появилась возможность проверить, платит ли бизнес единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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