Бизнес нуждается в действенных посольствах Украины за рубежом - ЕБА

Поддержка в решении вопроса авторазрешений на международные перевозки в Польшу и другие страны ЕС, содействие развитию экспорта, продвижение украинской ИТ сервисной индустрии и поддержка в развитии инфраструктуры являются теми направлениями, в которых бизнес нуждается в первоочередной поддержке от посольств Украины за рубежом.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"По сути, посольства должны играть роль экономических лидеров, которые, с одной стороны, открывают новые возможности и поддерживают развитие украинского бизнеса в определенной стране, а с другой стороны - сотрудничать с теми, кто ищет ниши для инвестирования, предлагать перспективы украинского рынка, приобщаться к формированию имиджа Украины за рубежом, отстаивать законные интересы украинских компаний в другой стране и тому подобное.

Сегодня бизнес часто даже не обращается в посольства, ведь не ожидает получить компетентную поддержку. Поэтому расти точно есть куда. Очень классно, что этот вопрос подняли в информационном поле. Надеемся, посольства смогут стать некими проводниками для украинского бизнеса за рубежом", - заявила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕБА отметили, что поддержка в развитии украинского экспорта является одним из ключевых блоков.

"По информации Минэкономразвития, экспорт формирует около 50% ВВП. Однако, для его роста посольства также должны приложить соответствующие усилия.

Так, в вопросе развития в пищевой индустрии речь идет, например, о поддержке экспортеров путем предоставления максимальной информации со стороны компетентных органов других стран в случае возникновения специфических требований к продуктам питания, поддержке в ускорении согласования с компетентными органами стран ЕС форм международных ветеринарных сертификатов и т.п.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в вопросе поддержки экспорта растениеводческой продукции на международных рынках особое внимание необходимо уделить азиатскому направлению, в частности, Китаю: упрощению процедуры экспорта ячменя, открытию рынка Китая для с/х культур - пшеницы, сорго зерна, семян, льна, фасоли и гороха из Украины.

"В направлении Вьетнама важна поддержка в отмене 5% пошлины на импорт украинской продукции (пшеницы). При экспорте в Индонезию - отмена требований о проведении термической обработки грузов пшеницы в Украине", - добавили в Ассоциации.

"Следующий блок вопросов - инфраструктура и логистика. Так, украинские предприниматели в начале августа этого года почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши. Если раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода.

Логистический комитет Ассоциации обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять этот вопрос на самом высоком уровне во время встречи с президентом Польши. В то же время, польская сторона задекларировала нежелание повысить квоту или предоставить хотя бы определенное дополнительное количество разрешений. Поэтому данный вопрос нуждается в поддержке в дипломатических переговорах, в том числе, со стороны посольств", - подчеркивают в ЕБА.

В организации заявили, что еще одним блоком является IT и ее продвижение как сервисной индустрии, повышение осведомленности об ИТ индустрии в Украине представителями торгово-экономических миссий Украины, предоставление актуальной информации об индустрии.

"Сейчас этот вопрос входит в повестку дня ИТ комитета Европейской Бизнес Ассоциации. Исторически так сложилось, что из-за того, что ИТ индустрия является очень сложной для понимания, дипломаты не всегда могут правильно описать потенциальным клиентам уровень развития ИТ индустрии в Украине. Поэтому, ИТ комитет Ассоциации имеет целью делать презентации для дипломатов, которые уезжают за границу", - отметили в Ассоциации.

Экономическая правда