В UNIT.City Хмельницкого новый СЕО - СМИ

В столичном инновационном парке UNIT.City Василия Хмельницкого меняется руководство: управляющих партнеров компании Макса Яковера и Максима Бахматова заменит француз Доминик Пиоте, заняв должность генерального директора.

Об этом сообщили сразу несколько источников на рынке изданию Liga.Tech.

"Вместо Макса Яковера и Максима Бахматова будет француз Dominique Piotet (Доминик Пиоте). Он уже указал новую должность в своем Linkedin", - говорится в сообщении.

"В настоящее время Dominique является генеральным директором UNIT.City, первого в Украине инновационного парка и вскоре одного из крупнейших в Европе",- написано в описании его профиля Linkedin.

Также в аккаунте Linkedin указано, что Пиоте - эксперт по цифровым преобразованиям с 20-летним опытом. В прошлом он - гендиректор инновационного агентства Fabernovel US. Отмечается, что за первый год он якобы удвоил размер и доходы компании и поддержал открытие Fabernvoel в Азии.

Говорится также, что Доминик был владельцем консалтингового агентства по цифровой стратегии Rebellion Lab в Кремниевой долине, которое продал Fabernovel. А до этого француз отвечал за интернет- и интранет-стратегию в BNP Paribas.

О причинах кадровых перестановок пока не сообщается. Однако на запрос журналистов Яковер ответил, что они "сейчас готовятся к выходу в паблик, готовят пресс-релиз" и попросил подождать неделю с новостью. Бахматов написал, что готовит большой материал.

Позже в пресс-анонсе UNIT.City информация о назначении подтвердилась.

"Основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий назначил генеральным директором киевского инновационного парка UNIT.City француза Доминика Пиоте (Dominique Piotet)", - говорится в пресс-анонсе UNIT.City.

Напомним:

UNIT.City открыли весной 2017 года. Хмельницкий планировал застроить 500 тыс. кв. м и вложить до 200 млн долл, а также привлечь 300 млн долл. Управляющими партнерами стали Макс Яковер и Максим Бахматов, которые ранее занимались декоммунизацией ВДНГ.

В интервью ABC.news Бахматов и Яковер говорили, что пришли в UNIT City минимум на 5 лет.

В апреле 2017 года технопарк был заполнен примерно на 2%.

К началу 2019 года в технопарке было застроено уже 50 тыс. кв. м, то есть 10% от всей его площади, отмечал Бахматов.

Всего резидентами парка стали более 100 компаний. Среди них - крупные международные бренды: компания Bolt (ранее известная как Taxify), американская компания Snap и одна из ведущих в мире агрокомпаний Syngenta.

В офисах технопарка разместились также известные стартапы: Cardiomo, SolarGaps, Jollylook, Morbax HR, Sovtes, Forland agritech, Aitheon, Delfast, SolarGaps, Cardiomo, Concepter.

Компании из различных сфер: SmartFarming, Opex, Метинвест Digital, Exadel, Provectus, TripMyDream, Bit Corporation, Smart Drones.

Инвестфонды: WeFund Ventures и Imperious Group.

Креативные и юридические фирмы: Meet Agency, Royenko Marketing Agency, Evris, Axon Partners.

IT школы: X.Teams Cyber School для белых хакеров,UNIT Factory, Академия ДТЭК, uData School.

Напомним также, что сам Хмельницкий ранее назвал Unit.City самым перспективным своим проектом. Читайте подробнее: Василий Хмельницкий: Не занимаюсь тремя вещами — оружием, наркотиками и бизнесом в Донецке.