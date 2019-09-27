Бывшему нардепу сообщили о подозрении в деле "Ощадбанка"

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату 8-го созыва, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", Станиславу Березкину.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба САП.

"В пятницу... по поручению прокуроров, детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении экс-депутату по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 , ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины", - сказано в сообщении.

Ведомство указывает, что в ходе расследования собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший нардеп Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 – начале 2014 годов "организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн. долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения".

"Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было", - сообщает САП.

Средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний.

"В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО" Ощадбанк "приобретено активы в г. Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям екснардепа", - сообщают в САП.

Напомним:

Верховная Рада в ноябре 2018 отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.

В конца 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 20 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 30 млн долларов по фиктивным кредитам.

По делу о присвоении средств "Ощада" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив".

Украинская правда