Минэнерго разработает новую стратегию добычи газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды готово начать разработку нового плана по добычи газа до 2025 года.

Об этом заявила руководительница экспертной группы нефти и газа директората ископаемых источников топлива министерства Елена Чайковская, сообщает Укринформ.

"Министерство готово разработать стратегию добычи газа до 2025 года, мы разослали приглашения стейкхолдерам. Рабочая группа еще не начала работать", - сказала Чайковская.

Она добавила, что в планах создать документ который будет "реально работать".

Напоминаем:

Предыдущую программу развития добычи газа "Стратегия 20/20", в рамках которой предусматривалось увеличение добычи газа к 2020 году до 20 миллиардов кубометров в год, руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов назвал нереализуемой.