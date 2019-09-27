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Гривня на межбанке находится ниже 24 за доллар

Пятница, 27 сентября 2019, 18:00

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,10 - 24,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,10 - 24,13 гривни;

Евро - 26,34 - 26,37 гривни;

Напоминаем:

27 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.

Экономическая правда

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