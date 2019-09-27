Эксперты объяснили секрет успеха немецкой экономики

По сравнению с Германией в Украине слишком много индивидуальных предпринимателей и недостаточно малого и среднего бизнеса и экспортных компаний.

Об этом свидетельствует исследование Центра экономической стратегии, которое было представлено в ходе международной конференции "Уроки из опыта стран ЕС для Украины".

Так, на 1000 человек у нас приходится только 8 малых или средних предприятий и менее одного экспортера, в то время как у немцев - 30 и 6 соответственно.

"В Украине более миллиона ФЛП - должны сделать так, чтобы они переросли в малый и средний бизнес. В этом нам может помочь немецкий опыт Mittelstand. Благодаря работе их предприятий страна имеет наибольшие экономические показатели в ЕС. Одними из принципов Mittelstand является новационное техническое образование для работников и соответствующее качество производства", - заявил в ходе презентации Дмитрий Яблоновский, заместитель директора Центра экономической стратегии и автор исследования.

Эффективность немецких средних предприятий, которых еще называют "скрытые чемпионы", в сфере инноваций и исследований выше, чем у крупных корпораций в 5 раз.

Именно такие семейные компании, ориентированные на экспорт и работающие в секторе производства, считаются брендом немецкой экономики.

Около четверти немецкого экспорта поступает именно от "скрытых чемпионов".

Некоторые из них относительно небольшого размера обладают 70-100% доли своего рынка благодаря глубокому опыту в своих отраслях, а также постоянному опережению своих конкурентов, который они обеспечивают непрерывными инновациями.

Для того, чтобы украинский малый и средний бизнес также стал мотором экономического роста, ЦЭС рекомендует правительству внедрить действенные меры, которые сработали в Германии: страхование экспортеров, узкоспециализированные программы финансовой поддержки и усиления защиты прав интеллектуальной собственности.

Также экономисты рекомендуют поддерживать создание отраслевых бизнес-ассоциаций, технологических кластеров и поощрять бизнес теснее взаимодействовать с общинами, у которых базируются производственные мощности.

"Мне очень импонируют предлагаемые решения, они касаются инноваций, вопросов финансирования, сотрудничества бизнес-ассоциаций. Малые и средние предприятия в Украине достаточно разные, поэтому какого-то единого подхода не может быть. Однако, государство может влиять на них через какие-то точечные вещи. Для этого нам нужно больше диалогов, возможно, больше ассоциаций. Данные решения совпадают со стратегией, принятой Кабмином и мы продолжаем работать в ее рамках", - заявил Дмитрий Романович, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда