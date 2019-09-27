Все разделы
Укр / Рус

Суд отменил штраф "Сбербанка" на 95 миллионов, НБУ обжалует решение

Пятница, 27 сентября 2019, 10:29

Окружной админсуд Киева отменил решение Нацбанка о штрафе "Сбербанку" в размере 94,736 миллиона гривен, НБУ обжалует решение суда.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, в декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Санкции наложили, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминал, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Сбербанк НБУ суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
Российский Сбербанк отсудил донецкую кондитерскую фабрику АВК за долги 20 июня 2019, 10:23
Российский "Сбербанк" продал торговую компанию в Украине 3 апреля 2019, 19:05
Российский "Сбербанк" увеличил капитал своей украинской "дочки" на 3,3 миллиарда 13 февраля 2019, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!