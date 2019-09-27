Суд отменил штраф "Сбербанка" на 95 миллионов, НБУ обжалует решение
Окружной админсуд Киева отменил решение Нацбанка о штрафе "Сбербанку" в размере 94,736 миллиона гривен, НБУ обжалует решение суда.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Напомним, в декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Санкции наложили, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
НБУ напоминал, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.
Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.
После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua