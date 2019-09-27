Дело против Насирова пошло в Антикорсуд

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги добывающим газ компаниям беглого нардепа Александра Онищенко.

Вследствие этих решений государство потеряло более 2 млрд грн.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Он якобы просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

Верховный суд рассмотрел все ходатайства Насирова.

Экс-глава ГФС пытался устранить из дела НАБУ и САП. Просил передать дело в другую палату ВСУ. Когда ему отказали, хотел вновь заявить об отводе судей.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Предыстория:

2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили главе ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

16 марта жена внесла за него залог.

Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева о том, что якобы не отвечал как председатель ДФС за предоставление рассрочек, чем хотел переложить всю ответственность на местные налоговые инспекции.

1 декабря 2018 года ОАСК под председательством одиозного Евгения Аблова удовлетворил иск, вернув Насирову должность председателя ДФС и приказав выплатить ему компенсацию 184 тыс. грн.

НАБУ, САП и госпредприятие "Укргазвидобування", с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали решение суда.

В июне 2019 года судьи апелляционного суда Андрей Паринов, Александр Беспалов и Наталья Литвинова сначала отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.

Украинская правда