"Не будет проблем на таможне и в налоговой": чем Зеленский в США заманивал бизнесменов
На встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский попытался убедить инвесторов, почему сейчас как никогда выгодно вести бизнес в Украине.
Источник: сайт президента
Прямая речь Зеленского: "Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности.
У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроенные работать правительство и премьер-министр.
У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине...
...Мы реформируем судебную систему, чтобы каждый инвестор мог уверенно рассчитывать на справедливость.
Мы также начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них".
Детали: Зеленский сообщил, что в октябре будет законопроект, который значительно сократит список запрещенных для приватизации предприятий.
Кроме того, по его словам, скоро нардепы рассмотрят проект закона о концессии, который позволит на прозрачных условиях привлекать инвестиции в инфраструктуру.
Напомним:
"Лучшие условия для бизнеса" был одним из тезисов предвыборной программы Зеленского.
18 июля Зеленский записал видео, в котором обратился на английском к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину.
23 сентября президент начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Зеленский произнес речь на общих дебатах сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.
25 сентября встретился с президентом США Дональдом Трампом.
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