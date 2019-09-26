Глава НБУ рассказал, о чем "будет болеть голова" у миссии МВФ

Глава Нацбанка Яков Смолий в контексте переговоров о новой программе сотрудничества заявил, что у команды МВФ в Вашингтоне "будет болеть голова" о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности.

Об этом он написал в Twitter после встречи с миссией МВФ.

По его словам, сохранение финстабильности зависит "от хода ряда судебных процессов в Украине и не только".

Exit meeting done ✅ Про що у підсумку буде боліти голова в команди #МВФ у Вашингтоні? Як мінімум про припинення тиску на реформаторів та збереження фінстабільності, яка залежить від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки pic.twitter.com/WXmqfuprC1 — Yakiv Smolii (@YSmolii) September 26, 2019

Напомним:

В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.

По словам источника ЭП, причин, почему не удалось достичь окончательных договоренностей, несколько.

Первая - угроза независимости Национальному банку и давление на руководство НБУ, а именно на главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову.

Вторая причина - перспективы развития ситуации с Приватбанком. Кредитор держит в фокусе скандал, возникший после публикации интервью премьер-министра Алексея Гончарука Financial Times. FT написала о том, что, по словам Гончарука, Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже Гончарук опроверг это заявление.

Третья причина - отношение правительства по ожидаемой с 1 мая 2020 года либерализации цены на газ. В 2017-2018 годах правительство Владимира Гройсмана вопреки договоренностям с кредитором продолжало регулирование цены на голубое топливо. Со стороны правительства Гончарука пока таких попыток нет, но грубое нарушение договоренностей с украинской стороны в прошлом повысило градус недоверия в нынешних переговорах с кредитором о будущем сотрудничестве.

Четвертая причина - неопределенность с бюджетом на 2020 год. Как сообщил собеседник издания, "проект бюджета-2020 не нравится многим, но МВФ в этом перечне нет". Впрочем, в фонде понимают, что к моменту принятия во втором чтении проект сметы изменится и хотят видеть как именно.

Экономическая правда