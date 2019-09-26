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НБУ будет покупать на рынке излишки валюты, но не влиять на ее курс

Четверг, 26 сентября 2019, 18:28

В Нацбанке заявили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса.

Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

В Нацбанке отметили, что, согласно политике инфляционного таргетирования, планируют лишь сглаживать избыточные колебания курса.

"Сглаживать избыточные колебания курса" означает влиять на объем дефицита или избытка валюты на рынке с помощью продажи или покупки валюты, но не менять рыночный тренд курса на противоположный.

Например, во время укрепления курса гривни НБУ выкупает избыток валюты в таком объеме, чтобы не создавать искусственного дефицита валюты, который бы привел к девальвации курса гривни", - заявили в центробанке.

Там добавили, что придерживались этой политики с начала 2019 года и планируют придерживаться ее и в дальнейшем.

"Цель Нацбанка - чтобы инфляция снизилась до 5% и стабилизировалась на таком уровне, поскольку это является необходимым условием для увеличения гривневых сбережений населения, основой комфортной инвестиционной среды для бизнеса и одним из факторов, который приведет снижение процентных ставок по кредитам в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Напомним:

В течение 16-20 сентября 2019 года Национальный банк выкупил с рынка 269,6 миллионов долларов.

Экономическая правда

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НБУ валюта

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