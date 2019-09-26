Минэкономики: государственную и коммунальную землю будут продавать через Prozorro

В Минэкономики рассматривают двухуровневую электронную систему "Prozorro.Продажи" как ключевой инструмент для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

"Минэкономики рассматривает двухуровневую электронную систему "Прозорро.Продажи", как ключевой инструмент для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли. Также в планах Министерства - использование цифровых инструментов для построения новых рынков, таких как рынок аренды государственного и коммунального имущества, концессии, рынок труда и других", - сказал Кухта.

В министерстве надеются, что использование электронных систем продаж позволит увеличить конкурентоспособность на рынках и обеспечит равный доступ к аукционам. Как следствие, государство будет получать больше средств от продажи земли.

Напомним:

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Экономическая правда