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Дело о срыве запуска украинского спутника направили в Антикорсуд

Четверг, 26 сентября 2019, 17:05

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд дело о срыве запуска спутника "Лыбидь" бывшим руководством Укркосмоса.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Речь идет о бывшем генеральном директоре Укркосмоса Сергее Капштыке и его внештатном советнике Михаиле Гриншпоне.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш".

В результате таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

Напомним:

В январе 2019 года детективы НАБУ под руководством САП сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

Ранее сообщалось, что канадская компания прекратила сотрудничество с Украиной по запуску телекоммуникационного спутника из-за исчезновения 8 миллионов долларов в оффшорах.

Экономическая правда

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