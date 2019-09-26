Нулевой транзит газа: в НБУ спрогнозировали последствия для экономики

Нацбанк заложил в макроэкономический прогноз существенное уменьшение валютных поступлений, связанное с падением объемов транзита российского газа в Европу через Украину, который приносит ежегодно 3 миллиарда долларов.

Об этом заявили в Нацбанке в ответ на запрос hromadske.

Отмечается, что из-за падения объемов транзита НБУ ожидает увеличения дефицита текущего счета в 2020-2021 годах.

Отток валюты из Украины из-за отсутствия транзита газа может вырасти до 2,9% от ВВП в 2020 году, в 2021 году - до 3,7% от ВВП.

При этом, несмотря на существенный вклад транзита российского газа в ВВП (доходы от транзита составляют на уровне 2,3% ВВП), в 2020 году Нацбанк ожидает роста экономики на 3,2%, а в 2021 году - на 3,7%.

"Ускорение роста реального ВВП в 2020-2021 годах будет происходить, в частности, за счет постепенного смягчения монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление экономической активности в мире", - отметили в НБУ.

Напомним:

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу. Переговоры состоялись при участии представителей украинского правительства и Нафтогаза, российского правительства и Газпрома, а также Еврокомиссии.

Российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.