У НАПК есть вопросы к декларации Маркаровой
Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает министра финансов Оксану Маркарову для дачи объяснений по признаку возможных административных правонарушений.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.
Маркарову приглашают 3 октября с 10:00 до 12:00 для объяснений возможных недостоверных сведений в декларации.
В НАПК отмечают, что при наличии оснований может быть составлен протокола об административном правонарушении "по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации".
В НАПК напоминают, что собирают фактические данные по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, в Нацагентстве отмечают, что неявка "не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".
Экономическая правда
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