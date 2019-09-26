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У НАПК есть вопросы к декларации Маркаровой

Четверг, 26 сентября 2019, 14:10

Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает министра финансов Оксану Маркарову для дачи объяснений по признаку возможных административных правонарушений. 

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Маркарову приглашают 3 октября с 10:00 до 12:00 для объяснений возможных недостоверных сведений в декларации.

В НАПК отмечают, что при наличии оснований может быть составлен протокола об административном правонарушении "по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации".

В НАПК напоминают, что собирают фактические данные по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в Нацагентстве отмечают, что неявка "не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях".

Экономическая правда

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Минфин

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