Бесплатная CRM-система ZCRM от телефонии Zadarma (укр)

PROMOTED

Сервіс хмарної телефонії Zadarma представив безкоштовну CRM-систему ZCRM.

Хмарне рішення CRM Zadarma допоможе дзвонити і приймати дзвінки всередині CRM, фіксувати історію взаємин з існуючими та потенційними клієнтами, спостерігати за ефективністю продажів і роботою менеджерів, прослуховувати записи розмов усередині ZCRM.

Інтерфейс CRM Zadarma

"Все як і раніше - ми продовжуємо розширювати вітрину послуг безкоштовними продуктами, які безпосередньо пов'язані з телефонією. Нікуди не йдемо від нашої філософії - клієнти повинні платити тільки за "живі" послуги - в нашому випадку за вихідні дзвінки і за оренду віртуальних номерів.

ZCRM повністю інтегрована з нашої хмарної АТС і стане відмінним рішенням для сегментів SOHO і малого бізнесу. Ми вже отримали відмінний зворотній зв'язок на етапі бета-тестування ZCRM і зараз представляємо офіційний реліз.

Звичайно, продовжимо розвивати продукт і віримо, що будемо конкурувати і на цьому окремому ринкові, адже у нас є відразу все - і телефонія, і сама система роботи з клієнтами, і головне ціна, точніше її відсутність", - розповідають представники сервісу телефонії Zadarma.

Основні функції ZCRM:

Дзвінки клієнтам з браузера в один клік через вбудований WEB-телефон;

Спільна робота 50+ співробітників;

Автоматичне створення лідів при вхідних дзвінках з невідомих номерів та вихідні дзвінки на нові номери;

Автоматичне направлення дзвінків на відповідального співробітника;

Експорт та імпорт бази клієнтів з інших CRM або таблиць;

Відображення в картці клієнту всієї історії взаємодії з клієнтом - записи дзвінків, замітки, документи;

Зручне відображення поточних завдань: канбан, списком або в календарі.

Якщо у клієнта вже створена АТС в сервісі Zadarma, активувати ZCRM можна через сторінку "Послуги - ZCRM" в особистому кабінеті сервісу, якщо АТС не створена, можна активувати ZCRM на першому кроці майстра налаштувань АТС.

Докладну інструкцію і опис роботи з ZCRM можна знайти тут.