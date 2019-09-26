Бесплатная CRM-система ZCRM от телефонии Zadarma (укр)
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Сервіс хмарної телефонії Zadarma представив безкоштовну CRM-систему ZCRM.
Хмарне рішення CRM Zadarma допоможе дзвонити і приймати дзвінки всередині CRM, фіксувати історію взаємин з існуючими та потенційними клієнтами, спостерігати за ефективністю продажів і роботою менеджерів, прослуховувати записи розмов усередині ZCRM.
"Все як і раніше - ми продовжуємо розширювати вітрину послуг безкоштовними продуктами, які безпосередньо пов'язані з телефонією. Нікуди не йдемо від нашої філософії - клієнти повинні платити тільки за "живі" послуги - в нашому випадку за вихідні дзвінки і за оренду віртуальних номерів.
ZCRM повністю інтегрована з нашої хмарної АТС і стане відмінним рішенням для сегментів SOHO і малого бізнесу. Ми вже отримали відмінний зворотній зв'язок на етапі бета-тестування ZCRM і зараз представляємо офіційний реліз.
Звичайно, продовжимо розвивати продукт і віримо, що будемо конкурувати і на цьому окремому ринкові, адже у нас є відразу все - і телефонія, і сама система роботи з клієнтами, і головне ціна, точніше її відсутність", - розповідають представники сервісу телефонії Zadarma.
Основні функції ZCRM:
- Дзвінки клієнтам з браузера в один клік через вбудований WEB-телефон;
- Спільна робота 50+ співробітників;
- Автоматичне створення лідів при вхідних дзвінках з невідомих номерів та вихідні дзвінки на нові номери;
- Автоматичне направлення дзвінків на відповідального співробітника;
- Експорт та імпорт бази клієнтів з інших CRM або таблиць;
- Відображення в картці клієнту всієї історії взаємодії з клієнтом - записи дзвінків, замітки, документи;
- Зручне відображення поточних завдань: канбан, списком або в календарі.
Якщо у клієнта вже створена АТС в сервісі Zadarma, активувати ZCRM можна через сторінку "Послуги - ZCRM" в особистому кабінеті сервісу, якщо АТС не створена, можна активувати ZCRM на першому кроці майстра налаштувань АТС.
Докладну інструкцію і опис роботи з ZCRM можна знайти тут.
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