Все разделы
Укр / Рус

Бесплатная CRM-система ZCRM от телефонии Zadarma (укр)

Четверг, 26 сентября 2019, 12:15

PROMOTED

Сервіс хмарної телефонії Zadarma представив безкоштовну CRM-систему ZCRM.

Хмарне рішення CRM Zadarma допоможе дзвонити і приймати дзвінки всередині CRM, фіксувати історію взаємин з існуючими та потенційними клієнтами, спостерігати за ефективністю продажів і роботою менеджерів, прослуховувати записи розмов усередині ZCRM.

 
Інтерфейс CRM Zadarma 

"Все як і раніше - ми продовжуємо розширювати вітрину послуг безкоштовними продуктами, які безпосередньо пов'язані з телефонією. Нікуди не йдемо від нашої філософії - клієнти повинні платити тільки за "живі" послуги - в нашому випадку за вихідні дзвінки і за оренду віртуальних номерів.

ZCRM повністю інтегрована з нашої хмарної АТС і стане відмінним рішенням для сегментів SOHO і малого бізнесу. Ми вже отримали відмінний зворотній зв'язок на етапі бета-тестування ZCRM і зараз представляємо офіційний реліз.

Звичайно, продовжимо розвивати продукт і віримо, що будемо конкурувати і на цьому окремому ринкові, адже у нас є відразу все - і телефонія, і сама система роботи з клієнтами, і головне ціна, точніше її відсутність", - розповідають представники сервісу телефонії Zadarma.

Основні функції ZCRM:

  • Дзвінки клієнтам з браузера в один клік через вбудований WEB-телефон;
  • Спільна робота 50+ співробітників;
  • Автоматичне створення лідів при вхідних дзвінках з невідомих номерів та вихідні дзвінки на нові номери;
  • Автоматичне направлення дзвінків на відповідального співробітника;
  • Експорт та імпорт бази клієнтів з інших CRM або таблиць;
  • Відображення в картці клієнту всієї історії взаємодії з клієнтом - записи дзвінків, замітки, документи;
  • Зручне відображення поточних завдань: канбан, списком або в календарі.

Якщо у клієнта вже створена АТС в сервісі Zadarma, активувати ZCRM можна через сторінку "Послуги - ZCRM" в особистому кабінеті сервісу, якщо АТС не створена, можна активувати ZCRM на першому кроці майстра налаштувань АТС.

Докладну інструкцію і опис роботи з ZCRM можна знайти тут.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!