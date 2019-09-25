Выплаты по "зеленому тарифу" достигли 3,5 миллиарда в месяц

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" выплатило 3,4 миллиарда гривен производителям электроэнергии из альтернативных источников за август.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Как отмечается, "Гарантированный покупатель" полностью выполнил обязательства перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" за расчетный месяц.

Окончательный расчет стал возможен после утверждения НКРЭКУ 24 августа размера стоимости услуги предприятия.

По данным оператора, на 24 сентября в реестр производителей по "зеленому тарифу" входит 454 компании.

За первую декаду сентября "Гарантированный покупатель" уже выплатил им авансовые платежи на 1,07 млрд грн.

Напомним:

26 июля ГП "Гарантированный покупатель" направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате " Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

30 июля Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшая после решения суда.

Экономическая правда