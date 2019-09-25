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Правительство Германии утвердило программу защиты климата

Среда, 25 сентября 2019, 19:50

Правительство ФРГ начало процедуру принятие крупнейшего к настоящему времени пакета мер, направленных на защиту климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В среду, 25 сентября, кабинет министров утвердил проект документа, содержащий основные положения нового климатического пакета.

До 2023 года из федерального бюджета будет выделено 54 миллиарда евро для реализации мер по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. До вступления климатического пакета в силу должны быть приняты поправки в целый ряд законов. Кроме того, остаются несовершенными многочисленные детали программы, в том числе какая сумма будет выделена на выплаты покупателям электроавтомобилей.

Для окончательного принятия пакета экологических мер необходимо будет преодолеть еще одно препятствие-утверждение в бундесрате. В частности, с ним должна согласиться власти федеральных земель, в правительствах которых представлены "зеленые".

Члены партии "зеленых" уже раскритиковали принятый федеральным правительством пакет мер, назвав его недостаточным, и призвали к более жестким мерам.

20 сентября правительство Германии после долгих дискуссий согласовал пакет мер, направленных на защиту климата. Помимо прочего, он подразумевает большие инвестиции в эту сферу, введение национальной системы торговли эмиссионными квотами в транспортной и строительной отраслях, а также созыва экспертного совета, призванного ежегодно проверять результаты работы по защите климата.

Европейская правда

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Германия

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