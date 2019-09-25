АМКУ может наказать производителей сигарет за помощь в создании "картеля"
Антимонопольный комитет 26 сентября может наказать крупнейших табачных производителей за монополизацию рынка компанией "Тедис", а также обязать их реализовывать сигареты другим дистрибьюторам.
Об этом написала экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Facebook.
АМКУ планирует рассмотреть результаты расследования дела о нарушении "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн", "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А/Т табачная компания "О.А.О.- Прилуки" и "Тедис Украина" законодательства о защите экономической конкуренции.
А именно - нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет.
"Если говорить просто, АМКУ обвиняет четырех крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украины" в создании картеля, в результате деятельности которого "Тедис" стал монополистом", - написала Загребельская.
"Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" и "О.А.О. Прилуки" вместе производят более 90% сигарет в Украине.
"В 2012 - 2013 годах табачные производители, должны были бы конкурировать между собой, в том числе эффективностью системы дистрибуции, прекращают реализовывать свою продукцию через собственную сеть и другим нескольким десяткам оптовых продавцов. Весь же произведенный объем сигарет начинают отдавать на реализацию единому дистрибьютору - ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина" (прежнее название компании "Тедис" - ЭП). Как следствие доля рынка последнего с незначительной в 2011 году превратилась в 99% в 2013 году", - отметила Загребельская.
"Транснациональные производители действовали (точнее бездействовали) одинаково - продолжили сотрудничество только с "Мегаполисом". Несмотря на предложения, поступавшие от крупных торговых компаний и сетей. Несмотря на жалобы покупателей. Несмотря на обвинения в адрес "Мегаполиса-Украина" относительно участия в топ-коррупции, уклонении от уплаты налогов, контрабанде, злоупотреблении монопольным положением", - добавила она.
Напоминаем:
Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.
1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста
Экономическая правда
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