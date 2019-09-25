Работникам завода "Маяк" умышленно не выплачивали зарплату — суд

Руководство завода "Маяк" умышленно не выплачивало работникам заработную плату в течение десяти месяцев.

Об этом говорится в постановлении суда.

Общая задолженность составляет более 11 млн гривен. Работники завода не получали зарплату с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года.

По версии следствия, руководство делало это умышленно, ведь в то время на счетах завода средства были от госзаказа по изготовлению оружия и сдачи в аренду помещений.

В течение этого периода руководителями "Маяка" были Александр Перегудов, Максим Адамович и Владимир Гаврилов, передает Слидство.Инфо.

Работники завода организовывали акции с требованием выплатить зарплату, а также судились.

Завод "Маяк" входит в государственный концерн "Укроборонпром". На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие.

В частности, по заказу Минобороны завод производит для армии минометы "Молот". В 2016 году министерство купило 280 таких минометов по 480 тысяч гривен каждый.

Экономическая правда