Кабмин объявит конкурс на нового руководителя Укравтодора
Кабинет министров в ближайшее время объявит конкурс на должность руководителя Укравтодора в связи с увольнением предыдущего главы ведомства Славомира Новака.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду", - написал он.
Напомним:
24 сентября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.
25 сентября Кабмин уволил Новака.
Экономическая правда
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