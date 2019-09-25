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Кабмин объявит конкурс на нового руководителя Укравтодора

Среда, 25 сентября 2019, 14:40

Кабинет министров в ближайшее время объявит конкурс на должность руководителя Укравтодора в связи с увольнением предыдущего главы ведомства Славомира Новака.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду", - написал он.

Напомним:

24 сентября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

25 сентября Кабмин уволил Новака.

Экономическая правда

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Кабмин Укравтодор

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