Кабмин объявит конкурс на нового руководителя Укравтодора

Кабинет министров в ближайшее время объявит конкурс на должность руководителя Укравтодора в связи с увольнением предыдущего главы ведомства Славомира Новака.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду", - написал он.

Напомним:

24 сентября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

25 сентября Кабмин уволил Новака.

Экономическая правда