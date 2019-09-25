Саудовская Аравия покупает нефть для поставок иностранным НПЗ - СМИ

Госкорпорация Saudi Aramco после атак на нефтяные объекты компании покупает нефть у соседних стран, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными партнерами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, торговое подразделение компании, Aramco Trading Corp, договаривается о поставках нефти из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными НПЗ, в том числе в соседнем Бахрейне, а также в Малайзии и Южной Корее.

Aramco Trading Corp не ответило на просьбу издания о комментарии.

"Хотя королевство сообщило, что полностью восстановит пострадавшую из-за атаки нефтедобычу до следующей недели, оно ищет помощи у других производителей в регионе Персидского залива для обеспечения клиентов и устранения возможных пробелов в связи с временным сбоем", - заявили источники.

По их словам, сокращение производства в Саудовской Аравии усилило спрос ATC на зарубежную нефть.

Саудовская Аравия не будет импортировать нефть для покрытия внутренних потребностей, заявил один из источников.

"Зачем это делать, когда у нас есть запасы нефти? Саудовская нефть экспортируется точно, как и ранее, чтобы удовлетворять потребности рынка", - сказал он.

Напомним:

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки против нефтяных компаний Саудовской Аравии.

Франция, Великобритания и Германия в совместном коммюнике обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.