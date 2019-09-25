Замминистра экономики о рынке земли: большие массивы невозможно будет купить

Спекуляции о том, что после отмены моратория украинскую землю скупят иностранцы, не подтверждены фактами.

Об этом в колонке для ЭП написал заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, крупным игрокам - мировым инвестиционным фондам, международным компаниям и отечественным агрохолдингам - интересны большие и цельные массивы земли, на которых можно вести рентабельный бизнес.

"А с этим в Украине проблема. Единственные большие массивы земли, которые остались в Украине, - это государственные земли.

Средний размер участков государственных земель, предоставляемых сейчас в аренду, - более 80 га. Для сравнения, у частников - в среднем это лишь около 3,6 га.

Соответственно, чтобы собрать значительный массив земли, надо договариваться одновременно с десятками пайщиков, которые могут в самый неожиданный момент отказаться от сотрудничества, образовав "островок независимости" среди единого массива земли", - пишет Высоцкий.

Он считает, что "ходить договариваться с отдельными владельцами паев, уговаривать их продать землю и т.д., будет очень немного желающих".

"Еще меньше будет желающих создать "шахматку" и пытаться выкупить остальные паи, оказывая давление на право соседей для первоочередного выкупа.

Крупные игроки - китайские компании, или украинские латифундии - этим точно заниматься не будут. Соответственно, гораздо чаще фермерам или средним аграриям придется защищать свои интересы от таких же фермеров-соседей, которые захотят купить землю, а не от агрохолдингов", - добавил он.

Высоцкий также напомнил, что в законопроекте прописано ограничение по концентрации сельхозземли - 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны для связанных лиц.

"Будет еще и ограничения по количеству земли в пределах ОТГ, но этот предохранитель еще рассматривается. Поэтому большие массивы просто невозможно будет купить", - подчеркнул он.

Замминистра также отметил, что никто не будет обязывать продавать земли - это будет "исключительно по собственному желанию, которое может и не появиться".

Читайте подробнее в колонке: Разрушить мифы. Почему украинскую землю не будут скупать

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Экономическая правда