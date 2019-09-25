BlaBlaCar объявил о покупке билетного сервиса Busfor

Крупнейший в мире карпулинговий сервис для междугородних поездок BlaBlaCar объявил об объединении усилий с компанией Busfor, сервиса по поиску и покупке автобусных билетов.

Об этом сообщает пресс-служба BlaBlaCar.

Отмечается, что технологии Busfor позволяют приобрести автобусные билеты на рейсы более 7000 перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы, что делает компанию лидером в сфере онлайн-дистрибуции.

"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получил бы исключительные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек. Совместными усилиями обе компании смогли бы значительно лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорить темпы цифровизации автобусного рынка.

Объединение усилий BlaBlaCar и Busfor не предусматривает сокращения компаний или прекращения действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры", - говорится в сообщении.

В BlaBlaCar отмечают, что решение принято в рамках общей стратегии развития: компания стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе карпулинговые и автобусные предложения, чтобы дать пассажирам широкий выбор транспортных средств.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в 4 квартале 2019 года, поскольку необходимо получить регуляторные одобрения.

Напомним:

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar назвал Украину среди топ-3 стран по скорости развития - в январе-июне 2019 года украинский комьюнити BlaBlaCar пересек отметку в 5 миллионовпользователей.

Экономическая правда