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В Monobank добавили "награды": теперь можно зарабатывать "котов" за активность

Среда, 25 сентября 2019, 09:50

25 сентября для всех пользователей Monobank заработает раздел "Награды", теперь клиенты, пользуясь приложением и картой, могут зарабатывать награды за активность.

Об этом сообщил в Telegram один из сооснователей компании Олег Гороховский.

Отмечается, что награды - это анимированные картинки с символом банка - котом.

"Некоторые награды открыть легко, а ради каких-то придется сильно попотеть.

Коллекционирование - это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети "вдохновились" этой историей и как следует хайпанули вместе с нами.

Первым пяти клиентам, которые соберут всю коллекцию, мы подарим железные карты и я с удовольствием вручу их за совместным бизнес-завтраком", - написал Гороховский.

Для выравнивания шансов участников, отсчет прогресса в день запуска раздела у всех начинается с нуля - сверху при входе в раздел светится место в турнирной таблице, если участник не хуже 75% других участников.

Если пользователю этот раздел не нужен, его можно отключить в разделе "Еще".

Экономическая правда

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