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Группа "Ковальская" хочет купить локомотив из-за "катастрофической ситуации" на УЗ

Вторник, 24 сентября 2019, 20:30

Промышленно-строительная группа "Ковальская" готова инвестировать в закупку локомотива для поддержки производства и планирует купить магистральный электровоз для транспортировки строительных материалов из собственных карьеров.

Об этом заявил гендиректор компании Сергей Пилипенко, передает "НВ Бизнес".

В компании заявили, что поддерживают инициативу министра инфраструктуры Владислава Криклия по доступу бизнеса к рынку тяги.

"Бизнес не готов ждать, пока Укрзализныця решит свои проблемы. От существенных задержек поставок страдают клиенты, сотрудники и экономика в целом.

Мы готовы самостоятельно инвестировать в транспорт, но для этого необходимо лишить УЗ монополии на тягу. Если в этом году для частных компаний откроют рынок железнодорожной тяги, то мы будем одними из первых, кто пополнит свой парк локомотивами", - отметил Пилипенко.

Напомним:

Ранее в компании заявили, что непрофессиональная деятельность руководства Укрзализныци тормозит развитие экономики и угрожает бизнесу.

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компании Укрзализныця

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