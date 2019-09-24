Все разделы
Укр / Рус

В Северной Македонии остановили работу предприятия ArcelorMittal после экологической катастрофы

Вторник, 24 сентября 2019, 20:15

Власти Северной Македонии временно запретили работу металлургического предприятия ArcelorMittal Skopje после экологической катастрофы, повлекшей загрязнение реки Вардар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское издание Republika.

В результате аварии на производстве в реку Вардар попали сточные воды со значительным содержанием железа и кислоты. Красновато-желтый ил окрасил часть реки и вызвал массовую гибель рыбы.

Государственная экологическая инспекция Северной Македонии остановила работу предприятия на три месяца.

Компании также грозит штраф в сумме от 70 000 до 100 000 евро. Не исключено, что руководство предприятия будет привлечено к уголовной ответственности.

Напомним, в июле в Боснии суд вынес постановление о взятии под стражу индийского предпринимателя Прамода Миттаал, младшего брата владельца "ArcelorMittal" миллиардера Лакшми Миттала.

Через три дня его освободили после выплаты залога в размере чуть более 3 миллионов конвертируемых марок (1,5 млн евро), а также возмещения убытков по имущественному иску в сумме 11 млн евро.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ArcelorMittal

powered by lun.ua
Материалы по теме
"АрселорМиттал Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе 10 сентября 2019, 17:55
"АрселорМиттал Кривой Рог" после визитов СБУ выводит валюту из Украины 9 сентября 2019, 18:46
"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует направить на дивиденды почти 11 миллиардов 9 сентября 2019, 10:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!