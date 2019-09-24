В Северной Македонии остановили работу предприятия ArcelorMittal после экологической катастрофы

Власти Северной Македонии временно запретили работу металлургического предприятия ArcelorMittal Skopje после экологической катастрофы, повлекшей загрязнение реки Вардар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское издание Republika.

В результате аварии на производстве в реку Вардар попали сточные воды со значительным содержанием железа и кислоты. Красновато-желтый ил окрасил часть реки и вызвал массовую гибель рыбы.

Государственная экологическая инспекция Северной Македонии остановила работу предприятия на три месяца.

Компании также грозит штраф в сумме от 70 000 до 100 000 евро. Не исключено, что руководство предприятия будет привлечено к уголовной ответственности.

Напомним, в июле в Боснии суд вынес постановление о взятии под стражу индийского предпринимателя Прамода Миттаал, младшего брата владельца "ArcelorMittal" миллиардера Лакшми Миттала.

Через три дня его освободили после выплаты залога в размере чуть более 3 миллионов конвертируемых марок (1,5 млн евро), а также возмещения убытков по имущественному иску в сумме 11 млн евро.

Европейская правда