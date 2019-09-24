Агентство Fitch повысило рейтинги семи украинских банков

Рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте семи украинских банков с уровня "B-" до "B", прогнозы по ним положительные.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, улучшены рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка, Приватбанка, Укргазбанка, Кредит Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-Банка.

Fitch Rating подтвердило долгосрочный РДЭ Альфа-Банка (Украина) в иностранной валюте на уровне "В-" со стабильным прогнозом, одновременно снизив его рейтинг по национальной шкале с AA (ukr) до BBB + (ukr).

Также Fitch поставило рейтинги жизнеспособности перечисленных банков на возможный пересмотр в сторону увеличения (RWP).

"RWP отражает ожидания Fitch, согласно которым усиления макроэкономической стабильности в Украине, достаточно хорошие экономические перспективы, а также дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны иметь положительные последствия для кредитоспособности банка как самостоятельной единицы.

Взгляд Fitch на операционную среду в Украине также учитывает показатели, свидетельствующие о восстановлении банковского сектора, улучшение общего уровня платежеспособности и снижения рисков рефинансирования", - говорится в сообщении.

Напомним:

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.