В аэропорту "Борисполь" появится парковка с зарядкой для электрокаров

В аэропорту "Борисполь" в ближайшие 2 месяца появятся 32 парковочных места, которые будут оснащены зарядками для электрокаров.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко, передает avianews.com.

По его словам, 30 мест разместят на втором этаже многоуровневого паркинга напротив терминала D, еще две - возле отеля, который находится между терминалами D и B. Первые станции подзарядки уже смонтированы, но еще не введены в эксплуатацию.

"Большая просьба к автомобилистам, которые пока не отказались от автомобилей на бензине: давайте уважать друг друга. Владельцы электромобилей идут на некоторые неудобства ради окружающей среды. Самое меньше, что можно сделать в ответ - не занимать паркоместа, выделенные для них", - отметил Зубко.

Отмечается, что на парковку на местах с зарядками действует стандартный тариф. Для второго этажа многоуровневого паркинга он составляет 30 грн в час и 300 грн в сутки.

"Плата за использование зарядки будет взиматься отдельно частным оператором, который выполнит монтаж оборудования и будет оказывать услугу. Название компании и расценки на зарядку в аэропорту пообещали предоставить позже", - пишет издание.