Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность - Герус

Комиссия в сфере рассмотрения жалоб с государственной регистрации при Минюсте отменила решение о выводе Калушской теплоцентрали из государственной в коммунальную собственность.

Об этом сообщил в Facebook депутат от партии "Слуга народа", глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

"Комиссией в сфере рассмотрения жалоб с государственной регистрации (при Минюсте) принято решение отменить перерегистрацию Калушской ТЭЦ на нового владельца и вернуть ее в государственную собственность", - написал он.

Напомним:

Решение о Калушской ТЭЦ приняло еще предыдущее правительство при премьерстве Владимира Гройсмана.

Герус тогда заявлял, что ТЭЦ передается в коммунальную собственность города Калуша, где бывший министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее был мэром города.

"Калушская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики и фактически единственный объект генерации, и единственный покупатель угля в Бурштынском острове/на Западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере пока)", - подчеркивал тогда Герус.

Экономическая правда