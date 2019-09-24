Премьер похвастался отремонтированной за 3 месяца трассой
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ремонт трассы "Мариуполь - Запорожье" почти завершен, 1 октября закончат все основные работы.
Об этом он написал в Facebook.
"Менее чем за три месяца мы сделали то, что никто не мог сделать 3 года до этого. Трасса "Мариуполь-Запорожье" почти отремонтирована!
Отремонтировать 208 км дороги за 3 месяца - реально. Наша #ДорогаЖиття яркий пример!", - написал премьер.
По его словам, реконструкцию трассы начали 25 июля, а 1 октября должны закончить все основные ремонтные работы.
"Остаются" косметические" мелочи, которые точно завершим до нашего Форума Re: Think Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября", - добавил он.
Экономическая правда
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