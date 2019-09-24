Все разделы
Укр / Рус

Премьер похвастался отремонтированной за 3 месяца трассой

Вторник, 24 сентября 2019, 15:46

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ремонт трассы "Мариуполь - Запорожье" почти завершен, 1 октября закончат все основные работы.

Об этом он написал в Facebook.

"Менее чем за три месяца мы сделали то, что никто не мог сделать 3 года до этого. Трасса "Мариуполь-Запорожье" почти отремонтирована!

Отремонтировать 208 км дороги за 3 месяца - реально. Наша #ДорогаЖиття яркий пример!", - написал премьер.

По его словам, реконструкцию трассы начали 25 июля, а 1 октября должны закончить все основные ремонтные работы.

"Остаются" косметические" мелочи, которые точно завершим до нашего Форума Re: Think Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября", - добавил он.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

дороги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Штрафы за перегруженные фуры пойдут в Дорожный фонд: Зеленский подписал закон 23 сентября 2019, 15:50
В Украине заработала система взвешивания грузовиков в движении 20 сентября 2019, 19:35
Новак будет уволен из "Укравтодора" - министр 20 сентября 2019, 10:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!