Премьер похвастался отремонтированной за 3 месяца трассой

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ремонт трассы "Мариуполь - Запорожье" почти завершен, 1 октября закончат все основные работы.

Об этом он написал в Facebook.

"Менее чем за три месяца мы сделали то, что никто не мог сделать 3 года до этого. Трасса "Мариуполь-Запорожье" почти отремонтирована!

Отремонтировать 208 км дороги за 3 месяца - реально. Наша #ДорогаЖиття яркий пример!", - написал премьер.

По его словам, реконструкцию трассы начали 25 июля, а 1 октября должны закончить все основные ремонтные работы.

"Остаются" косметические" мелочи, которые точно завершим до нашего Форума Re: Think Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября", - добавил он.

Экономическая правда