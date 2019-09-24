"Укрбуду" разрешили достроить скандальный ЖК в центре Киева

Окружной админсуд Киева обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА вдвое увеличить высоту жилого комплекса "Покрова" на улице Сечевых Стрельцов, 59 в столице.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на решение судьи Игоря Погрибниченко.

Дословно: "Суд удовлетворил иск Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны, которое является заказчиком строительства совместно с ООО "Будинпроект".

Детали: Отмечается, что договор на строительство ЖК "Покрова" был заключен в 2015 году. В 2016 году началось строительство, ради которого снесли существующий военкомат. После строительства нескольких этажей, ГАСИ аннулировала разрешение.

Основанием стал ряд нарушений, среди которых – недействительные градостроительные условия и ограничения, которые утратили силу в 2013 году.

Также свое предписание о приостановлении работ выдал Минкульт, с которым застройщик не согласовывал никаких документов о строительстве в историческом ареале Киева, где действует ограничение по высотности – не выше 27 м.

Центральное теруправление капитального строительства Минобороны проиграло все суды относительно застройки, включая Верховный Суд. Но в феврале этого года получило новые градостроительные условия и ограничения, которые уже ограничили высотность ЖК до законных 26,5 м. Соответственно – застройщик был обязан разработать новую проектную документацию.

Вместо этого ЦТУКС обратилось в суд с требованием увеличить предельную высоту объекта до 72,6 м, как предусматривал старый проект. И скандальный Окружной админсуд это требование удовлетворил.

ЖК "Покрова" строится под эгидой госкорпорации "Укрбуд". До избрания народным депутатом, президентом "Укрбуда" был Максим Микитась. Сейчас руководителем госкорпорации является помощник Микитася Александр Лятамбор.

Учредителем ООО "Будинпроект" значится ООО "Строительное развитие города", бенефициарными владельцами которого являются Зохра Нагиева и Сергей Якусевич, заместитель председателя правления "Укрбуда".

Украинская правда