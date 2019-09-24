В Нацбанке назвали наиболее частую жалобу потребителей
Наиболее частой жалобой потребителей на финансовые учреждения являются жалобы на навязывание ненужных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
"Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в Национальный банк, касаются навязывания ненужных услуг. Например, страхования, нотариальных услуг и т.д.", - сказано в сообщении.
Как рассказали в НБУ, законодательство запрещает финансовым учреждениям навязывать услуги.
"Но за последние восемь лет ни один государственный орган не имел полномочий контролировать соблюдение этой нормы", - добавили в регуляторе.
При этом в Нацбанке отметили, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, который призван исправить ситуацию.
"Документ возлагает на НБУ обязательства по защите прав потребителей финуслуг и мы предоставляем ему инструменты регулирования рыночного поведения участников финансового сектора для потребителей", - отмечается в сообщении.
"Потребители имеют право жаловаться в финансовое учреждение, если ее сотрудники навязывают ненужные услуги. А если ответ учреждения не удовлетворил, они могут обращаться в Национальный банк", - подчеркнули в регуляторе.
Экономическая правда
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