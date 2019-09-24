Официально: в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии обвинили Иран

Франция, Великобритания и Германия в совместном коммюнике обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Источник: сайт правительства Германии.

"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорится в сообщении ведомства.

Евротройка осудила нападение на НПЗ и выразила солидарность с народом Саудовской Аравии.

"Мы призываем Иран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и его Соглашения о всеобъемлющих гарантиях… Мы настоятельно призываем Иран вступить в диалог и воздерживаться от провокаций и эскалации", — говорится в сообщении.

Напомним:

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки против нефтяных компаний Саудовской Аравии.

Украинская правда