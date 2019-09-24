Кто в ответе за недобросовестного контрагента

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Чем масштабнее бизнес, тем важнее знать, с кем его строишь и сотрудничаешь. Выбирая бизнес-партнера, заключая договор следует предварительно проверить его на благонадежность.

Риски при сотрудничестве с нечестным партнером могут быть разными. Как вариант, компания может заключить договор с организацией, зарегистрированной на подставных лиц для заключения будущей сделки.

В документах подобных компаний могут быть указаны несуществующие адреса, неверные контактные данные и неправдивые ведомости о руководстве.

Неблагонадежный контрагент - это финансовые потери, репутационные риски и возможная потеря корпоративных прав.

Если вы хотите проверить компанию, вас должна интересовать следующая информация: благонадежность, платежеспособность и наличие первичных документов, которые подтверждают право заниматься конкретным видом бизнеса.

Проверить компанию можно самостоятельно или воспользоваться специальными сервисами.

Сегодня для проверки бизнес-партнера на благонадежность существуют специальные сервисы, которые за несколько минут определят перспективу либо же наоборот риски для дальнейшего сотрудничества.

В основном в подобных системах есть автоматический доступ к открытым источникам и государственным реестрам, благодаря чему проверка проходит мгновенно, а данные всегда актуальны, так как обновляются автоматически с информацией в госреестрах.

Одной из таковых систем является CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН , в основе которой лежит machine learning.

Благодаря этому система за считанные минуты анализирует досье на более чем 6,5 млн компаний и ФЛП Украины, проводит экспресс-оценку рисков контрагента и предоставляет возможность определить связи с другими юридическими лицами.

Для поиска необходимого бизнес-партнера достаточно ввести код ЕГРПОУ/название компании, ФИО директора, код ИНН или ФИО ФЛП. Кроме этих данных запрос можно отфильтровать по КВЭДу, ведь предприятий с похожими названиями много, но вид деятельности, разумеется, у них разный.

Итак, открыв в системе досье необходимого контрагента, можно просмотреть его досье, наличие факторов риска, информацию о наличии налогового долга, судебных решений, статуса банкротства, наличия в санкционных списках и т.д.

В разделе "Связи" можно найти и выстроить точные связи между компаниями, учредителями, бенефициарами, адресами и контактами. Это значительно экономит время уберегая от нежелательных возможных финансовых и репутационных потерь.

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Проверяйте контрагентов, конкурентов и не дайте никаких шансов мошенникам незаконно завладеть вашими корпоративными правами.