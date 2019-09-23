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В Украине продолжает ухудшаться ключевой экономический показатель

Понедельник, 23 сентября 2019, 19:20
 

Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, и на 1,4% – по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в августе составил 1,6% и 0,5% соответственно.

В перерабатывающей промышленности в августе 2019 года к августу 2018 года спад производства составил 4,1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 2%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,7%.

В целом по итогам восьми месяцев 2019 года рост промпроизводства замедлился до 0,1% к аналогичному периоду 2018 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован рост на 2,6%, перерабатывающей – спад на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 1,4%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Экономическая правда

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промпроизводство

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