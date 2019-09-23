Разорилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

Один из крупнейших и старейших туроператоров мира британский Thomas Cook объявил о закрытии: за границами Великобритании остались около 150 тысяч британских туристов, которых теперь властям страны придется эвакуировать.

Об этом пишет The Bell.

Четыре авиакомпании Thomas Cook прекратили полеты, она аннулировала все туры и бронирования. Свыше 21 тысячи сотрудников компании в 16 странах будут уволены.

Правительство Великобритании оплатит возвращение в страну туристов, чей отдых заканчивался с 23 сентября по 6 октября. Для них заказали десятки чартерных рейсов, первые пустые самолеты вылетели из британских аэропортов вечером 22 сентября.

Большинство британских клиентов Thomas Cook защищены государственной программой страхования путешествий, которая гарантирует, что отдыхающие могут вернуться домой, если британский туроператор потерпит неудачу, находясь за границей.

Британский министр транспорта Грант Шэппс сказал, что это будет самая большая эвакуация из-за рубежа граждан в мирное время в истории Великобритании и поэтому проблемы и задержки неизбежны. Планируется, что все отдыхающие британцы будут возвращены на родину в течение нескольких недель.

Как пишет CNN, это также самая дорогая операция по возвращению граждан в Великобританию: она обойдется правительству в сумму от 125 млн долл до 750 млн долл.

Премьер Борис Джонсон уже выразил опасение, что подобные действия правительства "создают риск", потому что другие турфирмы впоследствии будут ожидать такого же решения своих проблем.

Клиенты Thomas Cook погрузились в хаос, пишет The Guardian. Во-первых, туристы узнали о случившемся сегодня утром из выпусков новостей: компания не прислала своим клиентам никаких писем с объяснениями и извинениями.

В некоторых аэропортах (например, на Майорке) сейчас стоит очередь клиентов Thomas Cook, которые ожидают решения проблемы. У некоторых туристов проблемы начались еще 22 сентября: BBC сообщает, что администрация пляжного курорта Les Orangers в тунисском городе Хаммамет потребовала, чтобы клиенты Thomas Cook, которые собирались уезжать, расплатились заранее, опасаясь, что компания этого не сделает. После того как туристы отказались это делать, администрация закрыла ворота и физически их не выпускала.

BBC сообщает, что сейчас Управление гражданской авиации Британии связывается с отелями, чтобы гарантировать им, что стоимость проживания британских клиентов Thomas Cook будет покрываться государством.

Thomas Cook давно заявляла о финансовых сложностях, объясняя их разными причинами — от сложной политической и экономической обстановки на некоторых курортах (например, в Турции) до Brexit, из-за которого британцы якобы начали массово отказываться от поездок: в мае компания сообщила о потере 1,5 млрд фунтов стерлингов за первую половину года.

Эксперты называют главной причиной краха компании то, что она не успела приспособиться под новые цифровые реалии: интернет и рост бюджетных авиакомпаний, авиакомпаний-лоукостеров и онлайн-агрегаторов сделали отпуск дешевле и доступнее, чем когда-либо прежде, и Thomas Cook столкнулась с сильной конкуренцией.

Также руководство компании использовало явно "сомнительные решения" проблемы: несмотря на рост продаж туров в интернете, Thomas Cook вкладывала деньги в открытие новых офлайновых точек продаж.

Спасти турагентство могла сделка с основным акционером — китайской Fosun примерно на 900 млн фунтов, но из-за противодействия кредиторов договориться о ней не удалось. Еще в воскресенье руководство Thomas Cook пыталось добиться компромисса, однако после провала переговоров предпочло объявить о ликвидации.

Британский министр бизнеса Андреа Ледсом попросила ускорить расследование обстоятельств, приведших к краху Thomas Cook. Что будет с освободившимися рабочими местами и турсферой в целом, пока неясно.