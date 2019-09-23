Украинский Сингапур в самом сердце столицы - Tetris Hall от компании KAN

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19 сентября состоялось празднование по случаю открытия второй очереди жилого комплекса премиум-класса Tetris Hall от компании KAN. Девелопер порадовал всех гостей грандиозной вечеринкой с участием NK, Марты Адамчук, Веры Кекели.

А "гвоздем программы" стала группа сотрудников компании - KAN Voices во главе с основателем компании Игорем Никоновым.

Все жители комплекса собрались, чтобы насладиться незабываемой атмосферой праздника. Гости не могли оторвать взгляд от панорамных видов на центр Киева, угощались BBQ от GoodWine, дегустировали игристые напитки MoetChandon, наслаждались шоу от воздушных акробатов и экстремальных Harley-Davidson.

Это все под звездным небом на высоте 90 метров.

ЖК "Tetris Hall"

Tetris Hall - это про бескомпромиссное качество и безупречный комфорт в самом сердце столицы. Элегантная лаунж-зона с роялем, камином и библиотекой, дизайнерская испанская мебель, изысканная отделка натуральными материалами - создают необыкновенную атмосферу уюта в которой хочется жить.

Даже в холле ЖК Tetris Hall можно работать, отдыхать и просто наслаждаться отличным вечером с бокалом любимого напитка, ведь его пространство и атмосфера не уступают лучшим мировым проектам.

Детский сад, закрытый кинотеатр, роскошный party-room, спорт-клуб и собственный бассейн с морской водой на крыше - все это доступно для жителей комплекса.

Tetris Hall разрушает стереотипы про каменные многоэтажные джунгли в центре шумного мегаполиса - он соединил в себе и стиль современного города, уют и зелень ландшафта.

Придомовая территория комплекса стоит отдельного внимания – это целый парк с лесными зонами, открытыми пространствами и водоемом, - роскошь для центра города. Стильные неоны, впечатляющие световые проекции, современность, что соединяется с природой – настоящая архитектурная магия.

Открытие прошло в незабываемой атмосфере праздника. Присутствующих приветствовали звучанием струнного квартета, а в изысканном и просторном лобби пианист играл для гостей на рояле, который стал изюминкой лаунж-зоны Tetris Hall.

Гости наслаждались дегустацией премиального виски и принимали подарки от компании Mercedes-Benz в зоне partyroom.