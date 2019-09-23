На Одесской железной дороги обнаружили недостачу металлолома на 800 тысяч
На станции Кропивницкий регионального филиала "Одесская железная дорога" обнаружили недостачу более 103 тонн металлолома стоимостью около 800 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что недостачу обнаружили специалисты департамента экономической и информационной безопасности УЗ при проведении инвентаризации.
"Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. По результатам расследования местная прокуратура Кировоградской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним:
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикорупцийоного суд обвинительный акт в отношении 6 лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами Укрзализныци в сумме более 98 миллионов гривен.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua