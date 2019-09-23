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На Одесской железной дороги обнаружили недостачу металлолома на 800 тысяч

Понедельник, 23 сентября 2019, 13:04

На станции Кропивницкий регионального филиала "Одесская железная дорога" обнаружили недостачу более 103 тонн металлолома стоимостью около 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что недостачу обнаружили специалисты департамента экономической и информационной безопасности УЗ при проведении инвентаризации.

"Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. По результатам расследования местная прокуратура Кировоградской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикорупцийоного суд обвинительный акт в отношении 6 лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами Укрзализныци в сумме более 98 миллионов гривен.

Экономическая правда

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Укразализныця

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