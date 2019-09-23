Создатель UNIT.City стал советником Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.
Источник: пресс-конференция Киевского городского председателя Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры. Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей с широкими полномочиями и очень серьезными задачами".
Детали: Кроме того Кличко поблагодарил за работу своим заместителям Александру Спасибку и Дмитрию Давтяну.
В пресс-службе КГГА УП уточнили, что Бахматова назначили на должность советника на общественных началах.
Прямая речь Бахматова: "Я за создание нового, за развитие и рост. Я понимаю, что делать, как делать и в каком направлении двигаться".
Бахматов - бывший резидент КВН и Comedy Club в Украине с псевдонимом "Ледокол Бахматов". В 2000-х начал заниматься предпринимательской деятельностью и развитием IT.
В 2005 году создал компанию UkrGameExport, которая занималась продюсированием и продвижением компьютерных игр, а также IT-компанию UkrGerman Enterprise.
Осенью 2014 года Бахматов больше месяца провел в витрине магазина "Цитрус" на Крещатике в рамках проекта "Частица сердца". Проект собирал средства для проведения дорогостоящих кардиологических операций тяжело больным детям. За месяц проживания в витрине магазина Бахматов собрал 1,6 млн грн благотворительных средств.
В 2015 году работал генеральным директором Национального экспоцентра Украины Государственного управления делами (ВДНХ).
С апреля 2017 года стал управляющим партнером инновационного центра-города UNIT.City в Киеве.
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