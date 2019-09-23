В Киеве разоблачили конвертцентр: "отмывал" миллиард гривен в год

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.

Источник: СБУ.

Дословно: "Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики".

Детали: Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Во время обысков в Киеве в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.