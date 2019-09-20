В "Укравтодоре" говорят, что уволили скандального сотрудника
Руководителем "Укравтодора" подписан приказ об увольнении по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Богдана Юлика.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с недоразумением, которое возникло в медиа касательно увольнения одного из сотрудников Укравтодора, официально подтверждаем общественности информацию о том, что руководителем учреждения подписан приказ об увольнении по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Богдана Юлика по предоставленному заявлению сотрудника" , - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
Новоназначенный министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью "Экономической правде", что руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен с должности.
Причина - якобы Юлик не уволен, а находится на больничном.
"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы пошел на какие-то больничные", - сказал он.
"Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся", - заявил Криклий .
Напоминаем:
Богдан Юлик был фигурантом скандала, связанного с разделением дорог на Тернопольщине на куски по 40 метров во избежание тендеров.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что будет ждать реакции Национального антикоррупционного бюро.
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Экономическая правда
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