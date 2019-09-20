Еврокомиссия не исключает, что Германия подаст новую заявку на газопровод OPAL

Еврокомиссия не исключает, что обжалует постановление Суда ЕС об отмене решения, которое позволяло "Газпрому" транспортировать больше газа в ЕС через газопровод OPAL. Другой сценарий - это новое предложение Германии по транспортировке газа по этой нитке.

Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Biznes Alert.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией по транзиту российского газа через Украину после окончания срока действия контракта в конце 2019 года.

В ходе встреч Шефчович обсудил с российским министром энергетики Александром Новаком недавнее решение Суда ЕС по OPAL. Новак заявлял, что оно повлияет на переговоры об украинском транзите.

"Мы объяснили решение Суда ЕС. Решение основывается на предположении, что необходимо лучше оценить европейскую солидарность и последствия решения для соседних рынков, особенно Польши", - сказал заместитель председателя ЕК.

Он добавил, что сейчас ЕК анализирует возможные сценарии. "У ЕК есть два варианта. Первый – обжаловать решение. Мы проверяем, что это будет означать, сколько времени это займет. Исходя из предыдущей практики, мы считаем, что это займет примерно 2-3 года. Второй сценарий не предусматривает обжалования решения и подготовку немецким регулятором (Bundesnetzagentur - ред.) новой оценки и представление ее Комиссии, как это было сделано в случае решения, которое было отменено Судом ЕС ", - отметил он.

Сейчас, по его словам, эксперты Комиссии анализируют это решение. "Конечно, решение должно быть принято на политическом уровне Коллегией комиссаров. Мы контактируем с немецкой стороной и немецким регулятором о том, как они планируют подойти к этому вопросу", - отметил он.

Bundesnetzagentur заявляет, что в соответствии с решением Суда ЕС компании-оператору OPAL Gastransport запрещено участвовать в аукционе на поставку по OPAL 16 сентября, а "Газпрому" запрещено пользоваться этими мощностями для газового транзита.

Суд Евросоюза 10 сентября отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, что позволило российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Решение Еврокомиссии от 2016 года позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию.

По оценкам, объемы транспортировки газа по "Северному потоку" могут уменьшиться на 12,4 млрд кубометров голубого топлива в год.