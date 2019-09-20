Цены на нефть продолжают расти: Brent приближается к 65 долларам

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают повышаться, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 подорожали на 0,34 доллара (на 0,53%) - до 64,74 доллара за баррель. В четверг их цена выросла на 0,8 доллара (на 1,26%), составив на закрытие 64,40 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на 0,57 доллара (на 0,98%) - до 58,7 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,02 доллара (на 0,03%), закрывшись на отметке 55,13 доллара за баррель.

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.