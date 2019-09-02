МХП Косюка планирует экспортировать курятину в Японию

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" планирует поставлять на японский рынок мясо курятины, постепенно наращивая объемы до тысячи тонн ежемесячно.

Эта стало возможным после согласования ветеринарных сертификатов между компетентными органами Украины и Японии, рассказали в компании.

"Сейчас мы активно изучаем все требования будущих партнеров-импортеров на японский рынок, чтобы учесть их, прежде чем осуществить первые поставки", - сообщили в компании.

Также в холдинге отметили, что японский рынок "специфичный и требовательный".

"Здесь культура потребления мяса птицы существенно отличается от европейской или ближневосточной. В Японии более всего ценится так называемое красное мясо птицы — продукты из ножки", - рассказали в МХП.

И добавили, что холдинг заинтересован работать на японском рынке, так как он "очень перспективен как с точки зрения маржинальности, так и объемов потребления на душу населения". Кроме того, Япония — один из крупнейших импортеров мяса птицы в мире, напомнили в МХП.

В компании также отметили, что в прошлом году поставили на японский рынок 570 тыс. тонн мяса птицы.

В этом году компания отправит минимальную тестовую партию — 1-2 контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям по качеству и фасовке мяса.

"В дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП увеличит объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти объемы до тысячи тонн ежемесячно", - рассказали о планах в компании.

Напомним:

В феврале, МХП купил крупнейшую птицефабрику в Словении.

В планах агрохолдинга - завершить к 2022 году строительство второй очереди Винницкой птицефабрики мощностью 260 тысяч тонн.

Также МХП продолжает активно искать возможности для слияний и поглощений компаний, которые занимаются производством или переработкой мяса птиц в ЕС, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

Экономическая правда